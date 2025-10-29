Naher Osten

Ein verletzter Palästinenser wird nach einem israelischen Luftangriff in das Nasser-Krankenhaus in Chan Yunis im Gazastreifen gebracht. (AP / dpa / Jehad Alshrafi)

Israels Ministerpräsident Netanjahu befahl die Luftschläge nach Sicherheitskonsultationen. Er warf der Hamas vor, gegen das von US-Präsident Trump vermittelte Waffenstillstandsabkommen verstoßen zu haben. Kämpfer der Hamas hätten israelische Soldaten angegriffen. Außerdem wird der Terrororganisation vorgeworfen, die vereinbarte Überstellung aller toten israelischen Geiseln absichtlich zu verzögern. Hamas-Vertreter wiesen die Anschuldigungen zurück.

Hamas: Zwei weitere tote Geiseln geborgen

Am Abend gab die Hamas im Onlinedienst Telegram bekannt, die Leichen zweier weiterer Geiseln geborgen zu haben. Es ist noch unklar, ob die sterblichen Überreste umgehend an Israel übergeben werden. Zuvor hatte die Hamas mitgeteilt, die geplante Übergabe einer anderen toten Geisel wegen der israelischen Luftangriffe zu verschieben.

Trump: Waffenstillstand hält

US-Präsident Trump erklärte während seiner Asien-Reise, Israel habe das Recht auf Vergeltung, wenn seine Soldaten attackiert würden. Die Waffenruhe sei dadurch aber nicht gefährdet. Die Hamas sei "nur ein sehr kleiner Teil des gesamten Friedensprozesses im Nahen Osten", erklärte Trump. "Wir haben Frieden im Nahen Osten". Die Hamas habe zugesagt, dass sie sich "benehmen" werde. Falls nicht, werde man sie "sehr leicht ausschalten".

Vize-Präsident Vance vermied es, die Verantwortung für die jüngsten Angriffe auf israelische Soldaten eindeutig der Hamas zuzuschreiben. Man wisse, "dass die Hamas oder jemand anderes innerhalb des Gazastreifens" einen Soldaten der israelischen Armee angegriffen habe, sagte er laut dem US-Sender NBC. Man erwarte, dass die Israelis reagieren, so Vance. Er denke aber, dass der Friedensplan von Trump Bestand haben werde.

Wiederholte Zwischenfälle

Im Rahmen des Friedensplans von US-Präsident Trump hatte sich die Hamas bereiterklärt, insgesamt 28 Leichen zu übergeben. Bislang wurden jedoch nur 13 ausgehändigt. Die Hamas erklärt dies mit den Zerstörungen und weiteren schwierigen Bedingungen vor Ort, die eine Bergung erschwere.

Die Waffenruhe war am 10. Oktober in Kraft getreten, rund zwei Jahre nach dem terroristischen Überfall der Hamas und ihrer Verbündeten auf Israel und dem Beginn des dadurch ausgelösten Krieges im Gazastreifen.

Dennoch kam es zuletzt wiederholt zu Angriffen, bei denen nach Darstellung der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 90 Palästinenser getötet worden sein sollen. Am vorvergangenen Wochenende waren zudem zwei israelische Soldaten bei einem Angriff mit einer Panzerfaust getötet worden.

