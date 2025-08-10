Naher Osten

Netanjahu: "Unser Ziel ist es nicht, Gaza zu besetzen". (Ronen Zvulun/Pool Reuters/dpa)

Für den Einsatz der Armee gebe es einen engen Zeitplan. Israel werde zudem sichere Korridore für die Lieferung und Verteilung von Hilfsgütern ermöglichen. Mit Blick auf die Kritik am israelischen Vorgehen beklagte Netanjahu eine globale Lügenkampagne. Israel habe nicht vor, den Gazastreifen zu besetzen, sondern zu befreien und an eine zivile Verwaltung zu übergeben, die nicht mit der Hamas oder der palästinensischen Autonomiebehörde in Verbindung stehe.

Die Pläne zur Einnahme von Gaza-Stadt hatten international aber auch in Israel Kritik ausgelöst. Der UNO-Sicherheitsrat in New York berät aktuell in einer Dringlichkeitssitzung über die Lage im Nahen Osten.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.