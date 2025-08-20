Israels Verteidigungsminister Katz (Hannes P Albert/dpa)

Wie die "Times of Israel" berichtet, sollen dafür rund 60.000 Reservisten einberufen werden. Der Plan der Armee sieht die Räumung der Stadt vor, in der sich Schätzungen zufolge rund eine Million Menschen aufhalten. Zivilisten aus Gaza sollen in einem Ort südlich der Hauptstadt aufgenommen werden. Militärchef Zamir hatte Medienberichten zufolge vor großen Risiken des Plans für Soldaten und verbliebene Geiseln der Hamas im Gazastreifen gewarnt.

Es wird befürchtet, dass die Offensive die ohnehin katastrophale Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen noch verschlimmern wird. Die deutsche Bundesregierung hat deshalb angekündigt, die Ausfuhr bestimmter Rüstungsgüter nach Israel nicht mehr zu genehmigen.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 sind fast alle zwei Millionen Einwohner des Küstenstreifens zu Binnenflüchtlingen geworden.

