ISS über Deutschland sichtbar Alexander Gerst winkt vom Himmel

In den kommenden drei Wochen ist wieder die Internationale Raumstation am Firmament über Deutschland zu sehen. In dem Komplex in der Umlaufbahn halten sich derzeit sechs Menschen auf, darunter der Hohenloher Geophysiker Alexander Gerst.

Von Dirk Lorenzen

