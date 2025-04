US-Präsident Donald Trump wird am Abend weitere Zölle ankündigen. (picture alliance / Sipa USA)

Besonders schädlich für Deutschlands Wirtschaft seien US-Zölle auf Autos und Pharmaprodukte, betonte der Experte des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft . Matthes erklärte zudem, Trumps Zollpolitik werde langfristig auch negative Folgen für die Menschen in den USA haben. So würden dort etwa Autos teurer. Auch bestehe die Gefahr, dass wichtige Medikamente aus dem Ausland künftig nicht mehr in den USA zu kaufen seien.

Trump will am Abend umfassende Zollbestimmungen bekanntgeben. Er beklagt, dass viele Länder bislang höhere Zölle verlangen als die Vereinigten Staaten. Die EU-Kommission rechnet unter anderem mit Sonderabgaben auf die Einfuhr von Halbleitern, Pharmazeutika und Holz. Ab Donnerstag treten in den USA außerdem Aufschläge auf Auto-Importe in Kraft.

