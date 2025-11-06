Klimapolitik

Eigentlich sollten fossile Kraftstoffe ab 2027 in den Emissions-Zertifikatehandel der EU einbezogen werden - nun haben die Mitgliedsstaaten eine Verschiebung um ein Jahr beschlossen. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Der Verkehrs- und Gebäudesektor sowie kleinere Industrieunternehmen sollen nun erst ab 2028 einbezogen werden. Die EU-Staaten hatten sich gestern außerdem auf ein neues Zwischenziel für das Jahr 2040 auf dem Pfad zur CO2-Neutralität ab 2050 verständigt. Umweltverbände nannten die Entscheidungen insgesamt zu wenig ambitioniert ; der Bundesverband der Deutschen Industrie sprach dagegen von einem ersten Schritt zu besserer Balance von Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit.

Weltklimakonferenz beginnt am Montag

Die Beschlüsse sollen als europäischer Beitrag auf der am Montag beginnenden Weltklimakonferenz COP30 im brasilianischen Belém eingebracht werden. Präsident Lula da Silva forderte in einem Gastbeitrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, reiche Länder hätten am meisten von der kohlenstoffbasierten Wirtschaft profitiert und müssten sich nun ihrer Verantwortung stellen.

