IW-Direktor Hüther: "Unternehmen geben sich vorsichtig optimistisch"

Die deutschen Unternehmen blicken laut dem arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft vorsichtig optimistisch auf das neue Jahr. Die jüngste Umfrage unter den Firmenchefs habe gezeigt, dass die Mehrzahl von ihnen ein Ende der Misere erwarteten, sagte der Direktor des Instituts, Hüther, im Deutschlandfunk.

    Der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Michael Hüther gestikuliert mit der rechten Hand.
    Die Auftragslage entwickele sich positiver. Man befinde sich irgendwo zwischen Rezession, Stagnation und Aufschwung. Die verbesserte Stimmung sei aber branchenabhängig, fügte Hüther hinzu. So bleibe die Lage in der Automobil- sowie in der Chemieindustrie angespannt. In beiden Bereichen müsse man auch im bevorstehenden Jahr mit einem weiteren Stellenabbau rechnen. Die Baubranche entwickele sich dagegen in die richtige Richtung. Hüther appellierte an die Bundesregierung, ihren Reformkurs fortzusetzen, um den vorsichtigen Aufwärtstrend nicht zu gefährden.
