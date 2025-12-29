Der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Michael Hüther (picture alliance / Geisler-Fotopress / Frederic Kern / Geisler-Fotopress)

Die Auftragslage entwickele sich positiver. Man befinde sich irgendwo zwischen Rezession, Stagnation und Aufschwung. Die verbesserte Stimmung sei aber branchenabhängig, fügte Hüther hinzu. So bleibe die Lage in der Automobil- sowie in der Chemieindustrie angespannt. In beiden Bereichen müsse man auch im bevorstehenden Jahr mit einem weiteren Stellenabbau rechnen. Die Baubranche entwickele sich dagegen in die richtige Richtung. Hüther appellierte an die Bundesregierung, ihren Reformkurs fortzusetzen, um den vorsichtigen Aufwärtstrend nicht zu gefährden.

Hintergrund

Diese Nachricht wurde am 29.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.