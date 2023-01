Neujahr nach Sonne und Mond

Chinesisches Schaltjahr des Hasen

In China beginnt das Jahr traditionell am zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende. Morgen fängt das Jahr des Hasen an. Es hat allerdings nichts mit dem Sternbild Hase zu tun, das unterhalb des Orion am Nachthimmel funkelt.

Von Dirk Lorenzen | 21.01.2023