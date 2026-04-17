Temperaturen von 40 Grad Celsius und mehr würden künftig als "unerträglich heiß" angekündigt, teilte die Behörde mit. Damit solle deutlicher und effektiver zur Wachsamkeit bei extrem hohen Temperaturen aufgerufen werden.
Für die Bezeichnung der neuen Kategorie hatte das Wetteramt eine öffentliche Befragung vorgenommen und Antworten von fast 500.000 Menschen gesammelt. Weitere Vorschläge waren "Tag zum Zuhausebleiben" und "Sauna-Tag".
Japan erlebte 2025 den heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen.
Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.