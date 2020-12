Jazzfacts Neues von der Improvisierten Musik Am Mikrofon: Odilo Clausnitzer

Das Magazin bringt Aktuelles aus der Welt des Jazz (imago stock&people)

Verlorenheit, Sinnsuche, Selbstreflexion - neue Jazz-CDs am Ende des Corona-Jahres schwelgen in Melancholie. Aber mittendrin geht musikalisch doch die Sonne auf. So fand Schlagzeugerin Eva Klesse eine herzerwärmende Antwort auf die Frage: Wie klingt eigentlich das Glück?

Themen:

Elina Duni "Lost Ships" (07:19)

CD-Vorstellung von Sophie Emilie Beha

Was hörst Du? Hendrika Entzian fragt Rebekka Salomea Ziegler & Leif Berger (05:27)

Rebekka Salomea Zieglers und Leif Bergers Musikliste:

Genevieve Artadi: "Dizzy Strange Summer"

Daedelus: "What Wands Won't Break"

Solange Knowles: "When I Get Home"

Federico Mompou: "Complete Piano Works"

40 Jahre Offene Jazz Haus Schule Köln (05:32)

von Thomas Loewner

Neue CDs von Matthias Rüegg, Yuri Honing, Eva Klesse, Lucas Leidinger, Chris Potter