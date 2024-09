Kandidaten, Prognosen, Themen

Landtagswahl Brandenburg 2024: Was man wissen muss

Am 22. September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. In den Umfragen führt die AfD, gefolgt von SPD, CDU und BSW. Was bedeutet das für zukünftige Koalitionen und den Ministerpräsidenten Woidke?