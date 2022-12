Riesenplanet der Sonne voraus

Jupiter zeigt die Frühlingssehnsucht

Am abendlichen Himmel zieht der strahlend weiße Jupiter die Blicke auf sich: Er leuchtet im Sternbild Fische und zieht in den kommenden Tagen an einer ganz besonderen Stelle vorbei: am Frühlingspunkt.

Von Dirk Lorenzen | 20.12.2022