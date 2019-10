Richter verhängen nicht automatisch Haftstrafen, sondern suchen nach Alternativen. Auch Staatsanwälte besitzen einen größeren Handlungsspielraum. Davon können Minderjährige profitieren, die bei einem Vergehen nicht unbedingt gleich mit dem Strafrecht in Berührung kommen. Keine Gnade jedoch gibt es bei einer lebenslangen Haft. Wer die Höchststrafe bekommt, bleibt für den Rest seines Lebens hinter Gittern.

(Real Life Gaming / Prison Escape)Früher Gefängnis, heute Abenteuerspielplatz

Anders als in Nachbarländern sinkt in den Niederlanden die Zahl der Häftlinge. Viele Gefängnisse werden nicht mehr gebraucht und umfunktioniert. In Breda ist das frühere Boschpoort-Gefängnis inzwischen ein beliebter Spielplatz für Erwachsene, die sich freiwillig einsperren lassen.

(picture alliance / dpa / Daniel Karmann)Zweite Chance statt Strafregister

Beim Diebstahl erwischt und sofort vorbestraft? Jugendliche in den Niederlanden können bei kleinen Delikten juristisch ein unbeschriebenes Blatt bleiben. Das Programm HALT ermöglicht ihnen, ihre Schuld anders zu begleichen als vor Staatsanwalt und Jugendrichter.

(imago / UIG)"Bei uns dauern Prozesse nicht Wochen oder Monate"

In den Niederlanden sind Staatsanwälte sehr mächtig - sie können etwa viel freier als in Deutschland entscheiden, ob sie eine Straftat verfolgen oder nicht. Und auch Richter müssen sich nicht so viel Arbeit machen wie deutsche Kollegen. Ein effizientes System, für manche aber auch kritikwürdig.

(picture alliance / dpa / Roland Weihrauch)Grenzüberschreitende Polizeistreifen: Zuständig in Deutschland und in den Niederlanden

Sie sind immer zu zweit im Einsatz. Ein deutscher und ein niederländischer Polizist gehen vom Dienstsitz in Bad Bentheim aus gemeinsam auf Streifenfahrt, und zwar auf beiden Seiten der Grenze. Die Niederländer besitzen jedoch einen größeren Ermessensspielraum als ihre deutschen Kollegen.

(imago)Lebenslang heißt lebenslang

Wer in den Niederlanden die Höchststrafe bekommt, bleibt sein Leben lang hinter Gittern. Aussicht auf eine zweite Chance haben die Verurteilten nicht. Unmenschlich finden das Kritiker aus dem europäischen Ausland. Für die Angehörigen ist die Aussichtslosigkeit schwer zu ertragen.