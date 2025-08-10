Vor Trump-Putin-Gipfel
Kallas: Ukraine muss in mögliches Abkommen einbezogen werden

Die EU-Außenbeauftragte Kallas hat Forderungen bekräftigt, wonach die Ukraine in ein mögliches Abkommen zwischen den USA und Russland zur Beendigung des Krieges einbezogen werden muss. Dies sei eine Frage der Sicherheit der Ukraine und ganz Europas, teilte Kallas in Brüssel mit.

    Kaja Kallas,EU-Außenbeauftragte, spricht mit den Medien, als sie zu einem Treffen der EU-Außenminister im Gebäude des Europäischen Rates in Brüssel eintrifft.
    Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas (Virginia Mayo/AP/dpa)
    Den Angaben von Kallas zufolge sollen sich morgen die EU-Außenminister abstimmen und die nächsten Schritte besprechen. Hintergrund ist ein Gipfel-Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Staatschef Putin, das am kommenden Freitag in Alaska stattfinden soll. Dabei soll erörtert werden, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann.
    Bundeskanzler Merz äußerte sich ähnlich wie Kallas. Im ARD-Fernsehen sagte er, man könne nicht akzeptieren, dass über die Köpfe der Europäer und die Köpfe der Ukrainer hinweg über Territorialfragen zwischen Russland und Amerika gesprochen oder gar entschieden werde.
    Zuvor hatten mehrere europäische Staaten eine gemeinsame Position für eine Beendigung des Ukraine-Kriegs formuliert. So solle der derzeitige Frontverlauf Ausgangspunkt für Verhandlungen sein, heißt es in einer Erklärung von Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Großbritannien, Finnland und der EU-Kommission. Notwendig seien zudem robuste und glaubwürdige Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Auch hier hieß es, der Weg zum Frieden könne nicht ohne Kiew entschieden werden.

    Selenskyj dankt für Unterstützung der EU

    Der ukrainische Präsident Selenskyj dankte für die Unterstützung. Der Krieg müsse auf faire Weise beendet werden, erklärte Selenskyj. Sein Land verteidige europäische Sicherheitsinteressen. Selenskyj hatte gestern die erneute russische Forderung, die ukrainische Krim, die Gebiete Luhansk und Donezk sowie Cherson und Saporischschja abzugeben, zurückgewiesen. Er reagierte damit auf einen von US-Präsident Trump angedeuteten, aber nicht näher beschriebenen Gebietsaustausch.

