Vor Trump-Putin-Gipfel

Den Angaben von Kallas zufolge sollen sich morgen die EU-Außenminister abstimmen und die nächsten Schritte besprechen. Hintergrund ist ein Gipfel-Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Staatschef Putin, das am kommenden Freitag in Alaska stattfinden soll. Dabei soll erörtert werden, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann.

Bundeskanzler Merz äußerte sich ähnlich wie Kallas. Im ARD-Fernsehen sagte er, man könne nicht akzeptieren, dass über die Köpfe der Europäer und die Köpfe der Ukrainer hinweg über Territorialfragen zwischen Russland und Amerika gesprochen oder gar entschieden werde.

Zuvor hatten mehrere europäische Staaten eine gemeinsame Position für eine Beendigung des Ukraine-Kriegs formuliert . So solle der derzeitige Frontverlauf Ausgangspunkt für Verhandlungen sein, heißt es in einer Erklärung von Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Großbritannien, Finnland und der EU-Kommission. Notwendig seien zudem robuste und glaubwürdige Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Auch hier hieß es, der Weg zum Frieden könne nicht ohne Kiew entschieden werden.

Selenskyj dankt für Unterstützung der EU

Der ukrainische Präsident Selenskyj dankte für die Unterstützung. Der Krieg müsse auf faire Weise beendet werden, erklärte Selenskyj. Sein Land verteidige europäische Sicherheitsinteressen. Selenskyj hatte gestern die erneute russische Forderung, die ukrainische Krim, die Gebiete Luhansk und Donezk sowie Cherson und Saporischschja abzugeben, zurückgewiesen. Er reagierte damit auf einen von US-Präsident Trump angedeuteten, aber nicht näher beschriebenen Gebietsaustausch.

