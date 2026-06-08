Nach neuen Kampfhandlungen

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Virginia Mayo)

Stattdessen sollten sich die Kriegsparteien an den Verhandlungstisch setzen und eine Einigung erzielen, forderte Kallas vor einem Treffen der EU-Verteidigungsminister im zyprischen Nikosia. Ähnlich äußerte sich die britische Regierung. Außenministerin Cooper schrieb auf der Plattform X, niemand habe ein Interesse an der Wiederaufnahme des Konflikts.

Der Iran hatte Israel am späten Abend erstmals seit Inkrafttreten der Waffenruhe im April mit Raketen attackiert. Als Reaktion griff Israel - entgegen Forderungen von US-Präsident Trump - Ziele im Iran an. Am frühen Morgen meldete die israelische Armee weiteren Beschuss aus dem Iran. Auch die Huthi-Miliz aus dem Jemen feuerte Raketen auf Israel ab.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.