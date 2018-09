Die ganze Bandbreite der Kammermusik aus Russland, die das Festival in diesem Jahr in den Mittelpunkt stellte, erlebt man in diesem Konzert: vom Vater der russischen Musik Michail Glinka über den Spätromantiker Reinhold Glière bis zu Sergej Prokofjew und Dmitri Schostakowitsch, die die russische Musik in die Moderne führten. Und mittendrin Joseph Haydn mit einem der Streichquartette aus Opus 33, das mit einer Widmung an den Großfürsten und späteren Zaren Paul von Russland im Druck erschien und deshalb den Beinamen "Russische Quartette" erhielt.

Michail Glinka

Rossignol. Variationen über Aljabjews Lied "Die Nachtigall" für Viola und Klavier

Joseph Haydn

Quartett für zwei Violinen, Viola und Violoncello B-Dur, op. 33 Nr. 4

Sergej Prokofjew

Quartett für zwei Violinen, Viola und Violoncello h-Moll, op. 50 Nr. 1

Dmitri Schostakowitsch

Zwei Stücke für Streichoktett, op. 11

Reinhold Glière

Streichoktett D-Dur, op. 5

Florian Donderer, Violine

Isabelle Faust, Violine

Gergana Gergova, Violine

Byol Kang, Violine

Yura Lee, Violine

Elisabeth Kufferath, Viola

Tatjana Masurenko, Viola

Timothy Ridout, Viola

Hanna Weinmeister, Viola

Alban Gerhardt, Violoncello

Tanja Tetzlaff, Violoncello

Artur Pizarro, Klavier

Aufnahme vom 19.6.2018 aus dem Wasserkraftwerk, Heimbach