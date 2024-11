Er persönlich vertrete die Auffassung, dass das Verteidigungsminister Pistorius sei. Dieser könne die Menschen am besten erreichen. Zudem verspüre er in der Parteibasis den Wunsch nach einem Neustart, erklärte Töns in unserem Programm . Dieser sei mit Kanzler Scholz aber nur bedingt zu machen. Zuletzt hatten sich mehrere SPD-Politiker für eine Kandidatur von Pistorius ausgesprochen, andere warnten dagegen vor einer Schwächung des Kanzlers.