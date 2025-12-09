Renteneintritts-Alter

Symbolbild zum Thema Gesetzliche Rentenversicherung (picture alliance/ Fotostand/ K. Schmitt)

Der CDU-Abgeordnete Kappe sagte der Zeitung "Die Welt", man müsse schauen, welche Gruppen aus welchen Gründen länger arbeiten könnten als andere. Zugleich sei es richtig, stärker auf die Jahre zu schauen, die jemand eingezahlt habe. Der Ökonom Südekum hatte vorgeschlagen, den Renteneintritt nicht mehr an das Alter zu koppeln, sondern an die Zahl der Beitragsjahre. Dies käme etwa Menschen in Ausbildungsberufen zugute, die bereits in jungen Jahren eingezahlt haben, während Akademiker mit längeren Studienzeiten bis zu einem höheren Alter arbeiten müssten.

Vertreter der Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD hatten sich offen für die Idee gezeigt, während bei Arbeitgebern und der Linken Kritik laut wurde wurde.

09.12.2025