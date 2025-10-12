Unnötige Arztbesuche

Gassen sagte weiter, es gehe um eine vom mündigen Arbeitnehmer selbst verantwortete Karenzzeit. Seinen Angaben zufolge werden pro Jahr etwa 116 Millionen Krankschreibungen ausgestellt. Etwa 35 Prozent davon hätten eine Gesamtdauer von maximal drei Tagen.
Auch bei Kindern sollte aus Gassens Sicht nachgesteuert werden. Bei diesen ist die Krankschreibung ab dem ersten Krankheitstag erforderlich. Durch den Verzicht auf diese Bescheinigung bei kurzer Krankheitsdauer könnten insbesondere in Zeiten mit hohem Infektionsgeschehen sowohl die kinderärztlichen Praxen als auch die Eltern der erkrankten Kinder deutlich entlastet werden, sagte Gassen.
Diese Nachricht wurde am 12.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.