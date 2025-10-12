Unnötige Arztbesuche

Kassenärzte-Chef fordert Krankschreibungspflicht erst nach vier Tagen

In der Debatte um mehr Effizienz und Einsparungen in der gesetzlichen Krankenversicherung hat Kassenärzte-Chef Gassen eine Lockerung bei Krankschreibungen gefordert. Er spricht sich dafür aus, dass eine Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit erst ab dem vierten Tag verlangt werden darf. Gassen sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die derzeitige gesetzliche Möglichkeit für Arbeitgeber, bereits in den ersten drei Tagen die Vorlage einer Krankschreibung zu verlangen, produziere abertausende Arztbesuche, die nicht zwingend notwendig wären.