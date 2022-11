WM in Katar

Kein Booster für den Einzelhandel erwartet

In der Vergangenheit waren speziell die Fußball-Großereignisse ein Booster für den Einzelhandel. Für die anstehende WM in Katar erwarten die Experten aber keine Konsumimpulse. Die Vorweihnachtszeit und die Menschenrechtsverletzungen in Katar stören die Lust an WM-Sonderaktionen.

Von Heinz-Peter Kreuzer | 17.11.2022