Die AfD wirft den Kirchen vor, zu linkslastig zu sein. (picture alliance / Associated Press / Michael Probst)

Die Partei sei "brutal kirchen- und christentumsfeindlich".

Gärtner sagte in Augsburg bei der Mitgliederversammlung des höchsten katholischen Laiengremiums im Freistaat, die AfD brauche das Christentum lediglich als "aufgeblasenen Ballon", nach dem Motto, man verteidige das christliche Abendland. Wenn es aber konkret werde, werde die Kirche als "Regenbogen-Kirche" diffamiert. Vor dem Hintergrund gebe es Bestrebungen in der Partei, Kirchensteuer und Staatsleistungen abzuschaffen. Besonders die katholische Kirche in Sachsen-Anhalt stehe in dieser Hinsicht unter Druck, ergänzte Gärtner. Umfragen sehen die AfD in Sachsen-Anhalt derzeit als stärkste Kraft.

Die AfD wirft den Kirchen immer wieder linkslastige Haltungen vor. Die Partei betont zum Beispiel, sie stehe für das Christentum ein, lehne aber Privilegien der katholischen und der evangelischen Kirche ab.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.