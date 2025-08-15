Im zweiten Quartal dieses Jahres waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes rund 10.000 Menschen mehr erwerbstätig als ein Jahr zuvor. Das sei prozentual kaum messbar und der schwächste Zuwachs seit dem Boom im Sommer 2022. Damals hatten nach der Coronakrise zusätzlich 679.000 Menschen eine neue Tätigkeit gefunden.
In der Industrie wie auch im Baugewerbe gingen erneut Jobs verloren. Diese Verluste wurden durch mehr Beschäftigung im Dienstleistungsbereich ausgeglichen.
Diese Nachricht wurde am 15.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.