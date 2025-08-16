US-Präsident Trump und der russische Präsident Putin nach einer gemeinsamen Pressekonferenz in Alaska. (AP / Jae C. Hong)

Das erste persönliche Gespräch zwischen Trump und Putin seit Beginn des Ukraine-Krieges fand auf einem Militärstützpunkt in Anchorage statt und dauerte knapp drei Stunden. Auf der anschließenden Pressekonferenz sprachen beide Staatschefs von einem sehr produktiven Treffen, nannten aber keine konkreten Ergebnisse. Trump deutete an, dass man sich zwar bei vielen Punkten einig gewesen sei, die großen Fragen aber nicht geklärt werden konnten. Ein weiteres Treffen wurde nur grundsätzlich in Aussicht gestellt.

Kurz nach den Statements verließen Trump und Putin den Militärstützpunkt in Alaska und traten die Rückreise nach Washington und Moskau an. Trump kündigte an, Vertreter europäischer Staaten, der NATO und den ukrainischen Präsidenten Selenskyj über die Ergebnisse zu informieren.

Treffen in Sechser-Runde

Der Gipfel hatte um 21:30 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit begonnen. Nach ihrer Landung auf einem Militärflugplatz in Anchorage begrüßten sich die beiden Staatschefs, stiegen in ein Auto und fuhren gemeinsam zum Tagungsort. Das ursprünglich geplante Einzelgespräch zwischen Trump und Putin war abgesagt worden. Kurz vor dem Treffen teilte das Weiße Haus mit, dass auf US-Seite auch Außenminister Rubio und der Sondergesandte Witkoff teilnehmen werden. Auf russischer Seite kamen Außenminister Lawrow und der außenpolitische Berater Uschakow hinzu.

Über alle Entwicklungen halten wir Sie auch in einem Newsblog zur Zukunft der Ukraine auf dem Laufenden.

