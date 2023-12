Hochwasser in Dresden am 28.12. (IMAGO / Sylvio Dittrich)

In den Staulagen des Bergischen Landes und des Siegerlandes in Nordrhein-Westfalen sowie des Harzes ist laut Wetterdienst bis in die Nacht zum Samstag hinein mit Dauerregen zu rechnen. Dabei könnten bis zu 40 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden fallen.

Lage in Niedersachsen und Bremen kritisch

In Niedersachsen sind Gebiete an den Flüssen Aller, Leine und Weser im südlichen und mittleren Landesteil betroffen. Nicht überall konnten die Deiche den Wassermassen standhalten. Landesweit sind Tausende Hilfskräfte im Einsatz. An einigen Orten wurden Evakuierungen vorbereitet. In der Gemeinde Langlingen im Landkreis Celle verließen in der Nacht etwa 120 Menschen vorsorglich ihre Häuser und Wohnungen.

Niedersachsens Innenministerin Behrens rechnet mit einer verschärften Hochwasserlage in einigen Regionen. Laut Wetterprognose werde es in den nächsten Tagen weiterhin Regen und auch Sturm geben, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfun k. Zugleich dankte sie den zahlreichen Helfern für ihren Einsatz. Sie sprach von einem großen Zeichen der Gemeinschaftlichkeit. Den Diebstahl von Sandsäcken, um eigene Häuser abzusichern, bezeichnete Behrens als absolut indiskutabel. Zugleich verwies sie darauf, dass es sich um Einzelfälle handele; die große Mehrheit der Menschen würde es schätzen, wenn Technisches Hilfswerk oder Feuerwehr ihnen helfen würden.

Auch rund um Bremen gibt es noch keine Entwarnung. Nach Angaben der Behörden sind entlang der Wümme im Bereich Katrepel zahlreiche Häuser von Wasser umschlossen und ohne Strom.

An der Elbe in Dresden entspannt sich die Hochwasserlage unterdessen ein wenig. Seit der Nacht zu Freitag sinkt der Pegel der Elbe wieder, wie aus Daten des Landeshochwasserzentrums hervorgeht. Kurzzeitig hatte die Elbe einen Stand von 5,95 Metern erreicht. Dresdens Umweltbürgermeisterin Jähnigen sagte im Deutschlandfunk , sie gehe davon dass, dass man die Alarmstufe 3 im Laufe des heutigen Tages zurücknehmen könne.

Die Grünen-Politikerin sieht in der aktuellen Hochwasser-Situation dennoch Besonderheiten, etwa wegen der aktuellen Schneeschmelze. Durch den fortschreitenden Klimawandel müsse man sich ohnehin darauf einstellen, dass solche Ereignisse künftig jederzeit eintreten könnten, sagte Jähnigen.

Auch Sachsen-Anhalt und Thüringen betroffen

In Magdeburg und Schönebeck in Sachsen-Anhalt öffnete der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft gestern das Pretziener Wehr. Damit wird etwa ein Drittel des Elbe-Wassers an den beiden Städten vorbei durch einen Umflutkanal und über Wiesen und Felder geleitet, ehe es wieder in die Elbe fließt.

Im Norden Thüringens wurde von der Talsperre Kelbra Wasser abgelassen. Im Dorf Mönchpfiffel-Nikolausrieth drohte deshalb, dass etwa 30 Häuser überflutet werden, wie ein Sprecher des Innenministeriums mitteilte. Einsatzkräfte hätten dort 6.000 Sandsäcke am Flussufer aufgebaut, um dies zu verhindern. Das Wasser stand den Angaben zufolge etwa zehn Zentimeter unterhalb der Uferkante.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.