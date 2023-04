Korrespondentenbericht

"Es werden immer wieder Raketen vor Kiew abgeschossen"

Die Menschen in Kiew leben in ständiger Bedrohung. Doch die Stadt hält den Angriffen bisher stand, berichtet Rebecca Barth. Präsident Selenskyj fordert indes mehr Waffen aus dem Westen und richtet seine Appelle vor allem an die Schweiz.

Barth, Rebecca | 29. April 2023, 12:12 Uhr