Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (picture alliance / SIPA / Eliot Blondet-POOL)

Eine erste Version des US-Plans war von der Ukraine und ihren europäischen Unterstützern kritisiert worden, weil darin wesentliche Forderungen Russlands aufgenommen wurden, die die Ukraine für unanehmbar hält - so etwa eine Verkleinerung ihrer Armee und der Verlust sogar von Gebieten, die sie derzeit kontrolliert.

Der ukrainische Präsident Selenskyj sowie die EU-Staats- und Regierungschefs verlangen deshalb Änderungen an dem Plan. Eine Reaktion der US-Regierung auf die nun vorgelegten ukrainische Antwort gibt es noch nicht.

