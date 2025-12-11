Ukraine-Krieg
Kiew übermittelt USA Antwort auf Trumps Friedensplan

Die ukrainische Regierung hat offenbar ihre Antwort auf den US-Friedensplan an Washington übermittelt. Dies berichtet das Nachrichtenportal "RBK Ukrajina". Details sind demnach nicht bekannt.

    Ein Mann mit ernstem Gesicht: der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
    Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (picture alliance / SIPA / Eliot Blondet-POOL)
    Eine erste Version des US-Plans war von der Ukraine und ihren europäischen Unterstützern kritisiert worden, weil darin wesentliche Forderungen Russlands aufgenommen wurden, die die Ukraine für unanehmbar hält - so etwa eine Verkleinerung ihrer Armee und der Verlust sogar von Gebieten, die sie derzeit kontrolliert.
    Der ukrainische Präsident Selenskyj sowie die EU-Staats- und Regierungschefs verlangen deshalb Änderungen an dem Plan. Eine Reaktion der US-Regierung auf die nun vorgelegten ukrainische Antwort gibt es noch nicht.
