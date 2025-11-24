Weltklimakonferenz in Belém

Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Ottmar Edenhofer (Archivbild) (picture alliance/dpa/Monika Skolimowska)

Es brauche Versammlungen, auf denen Projekte beschlossen und auf ihre Wirksamkeit überprüft würden, sagte er im Deutschlandfunk. Man müsse wegkommen von Konferenzen, die im Wesentlichen darin bestünden, dass Staaten diplomatische Formeln aushandelten. Belastbare Schritte in die richtige Richtung seien besser als vage Abschlusserklärungen, so Edenhofer. Der neue Fonds zum Schutz tropischer Regenwälder sei ein hervorragendes Beispiel. Dieser könne funktionieren, ohne dass alle rund 200 Teilnehmerstaaten zustimmen müssten.

Die Weltklimakonferenz im brasilianischen Belem war gestern ohne eine Einigung auf einen verbindlichen Plan zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas zu Ende gegangen.

