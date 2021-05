Es geht um die Rolle von großen, multinationalen Konzernen im Kampf gegen den Klimawandel. Der Vorwurf: Energiekonzerne wie Shell hätten zum Klimawandel beigetragen und nicht vor den Gefahren fossiler Brennstoffe gewarnt.

Shell ist der größte Ölkonzern Europas. Angeklagt haben ihn die niederländische Umweltorganisation Milieudefensie zusammen mit 17.000 Bürgern und unterstützt von unzähligen weiteren, die eine halbe Million Euro gespendet haben, um die Prozesskosten zu decken. Vor dem niederländischen Bezirksgericht in Den Haag werden sie durch den Anwalt Roger Cox vertreten.

Weltweit laufen mehr als 1.000 Verfahren. Es geht dabei vor allem um bereits angerichtete Schäden für Klima und Umwelt. Im Unterschied dazu wollen die Ankläger in den Niederlanden Shell gerichtlich dazu zwingen, mit seinen Produkten zukünftig keinen Schaden mehr anzurichten.

"Bislang durften die größten Verschmutzer an der Seitenlinie stehen und wurden nicht in internationale Klimaabsprachen einbezogen. Daran wollen wir etwas ändern", sagt Donald Pols von der Umweltorganisation Milieudefensie.

Die von Umweltgruppen eingereichte Klimaklage vor dem Bundesverfassungsgericht sei kein PR-Gag, sagte der Rechtswissenschaftler Claudio Franzius im Dlf. Ob sie zugelassen werde, sei noch unklar.

Bis 2030, so die Forderung, soll Shell seine Emissionen um 45 % gesenkt haben – und zwar nicht nur die eigenen, sondern auch die seiner Kunden - der Fluggesellschaften, der Autofahrer an den Tankstellen und der Hausbesitzer, die mit Öl und Gas heizen.

Musterprozess in den Niederlanden und die möglichen Folgen

Fachleute verweisen auf das sogenannte Urgenda-Verfahren: 2015 war es der niederländischen Klimaschutzorganisation Urgenda erstmals gelungen, einen Staat wegen unzureichenden Schutzes vor den Folgen des Klimawandels vor Gericht zur Verantwortung zu ziehen: Das war damals die Regierung in Den Haag.

Seitdem gilt: Der Mensch hat ein Recht darauf, dass die Regierung ihn vor den Folgen des Klimawandels schützt. Anders ausgedrückt: Klimaschutz ist ein Menschenrecht.

Die Rechtsanwältin Roda Verheyen vertritt in Deutschland Menschen, die Unternehmen wegen der Klimakrise verklagen. Das Verfahren in den Niederlanden gehöre zu einem der wenigen zivilrechtlichen Verfahren, in dem es um eine inhaltliche Auseinandersetzung ginge, und in dem darüber gesprochen wurde, ob es eine Verantwortung der Konzerne gebe. Andere vergleichbare Verfahren, wie zum Beispiel in den USA, seien schon in einer sehr frühen Phase gestoppt worden, mit der Begründung, es sei Sache des Gesetzgebers zu entscheiden und nicht der Gerichte.

In den Niederlanden, so Roda Verheyen, bestehe Besonderheit, das, in denen zivilgerichtlichen Verfahren eine Verbandsklage-Befugnis angeordnet wurde vom Gesetzgeber und deswegen die Zulässigkeit solcher Klagen kein größeres Problem darstelle.

Was die Klima-Klage und eine Verurteilung Shells bewirken könnte

Sollte Shell nun per Gerichtsurteil zu mehr Klimaschutz gezwungen werden - die Präzedenzwirkung wäre enorm, so Anwalt Roger Cox: "Es würde einen Deichbruch bedeuten und könnte das Ende der Ära der fossilen Energiegewinnung einläuten."

Alle anderen multinationalen Konzerne müssten damit rechnen, ebenfalls vor Gericht zu landen – angefangen bei BP bis hin zu Exxon, so Direktor Pols von Milieudefensie: "Es ist nicht übertrieben, wenn ich sage: Dieser Prozess bestimmt die Zukunft der Welt!"

Roda Verheyen sagt im Interview mit Andreas Noll: "Sollte das Verfahren vor den niederländischen Gerichten Erfolg haben, wäre das ein Meilenstein im Hinblick auf Ansprüche gegen Großkonzerne im Hinblick auf eigene Reduktionsanstrengungen und Verpflichtung und in seiner Bedeutung genauso wichtig wie die Urgenda Verfahren gegen den Staat Niederlande die Jahr 2019 zu Ende gegangen sind erfolgreich."

"Fakt ist, und das hat das Bundesverfassungsgericht für Deutschland auch noch einmal deutlich gemacht. Gerade aktuell. Klimaschutz ist Menschenrecht, und das bedeutet es können keine willkürlichen Klimaziele oder Politiken mehr gesetzt werden. Das ist keine politische Angelegenheit. Und das dürfte eigentlich auch an den Niederlanden fest stehen seit dem dortigen Urgenda-Urteil. Wir haben hier aber es mit Fragestellungen zu tun, die ganz stark auch mit Emissionen zu tun haben, die eben gar nicht in einem bestimmten Land zum Beispiel hier, jetzt also den Niederlanden erfolgen, sondern global gesehen durch die Geschäftstätigkeit eines großen Konzerns, hier Shell. Und das ist im Prinzip das auch rechtlich herausfordernde und neue an diesen Shell Verfahren. Sollte es Erfolg haben. Dann wirkt es extraterritorial, also außerhalb des eigentlichen Einflussgebietes, der Gesetzgebung der Niederlande. Und das ist natürlich ein unglaublich großes Einfallstor für wirksame Klimaschutzpolitik in ganz Europa oder auch den USA. Denn Emissionen entstehen ja eben überall, insbesondere durch die Geschäftstätigkeit von multinationalen Konzernen."

Quelle: Andreas Noll im Gespräch mit Roda Verheyen, Kerstin Schweighöfer,

Text: Katrin Michaelsen