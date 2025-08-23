Vizekanzler

Lars Klingbeil (SPD), Bundesminister der Finanzen, spricht während einer Pressekonferenz zum Haushalt 2026. (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Kritisch äußerte sich Klingbeil zu Bundestagspräsidentin Klöckner. Er habe die CDU-Politikerin zwar mitgewählt, sei nun aber über manches irritiert. Klöckner hatte kürzlich das rechte Portal "Nius" mit der linken Zeitung "Taz" verglichen. Klingbeil führte aus, er könne sich nicht vorstellen, dass ein Wolfgang Schäuble diese beiden in einen Topf geworfen hätte.

CDU-Generalsekretär Linnemann verteidigt Klöckner

