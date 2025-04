SPD-Chef Lars Klingbeil (picture alliance / dpa / Moritz Frankenberg)

Er sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, es gebe andere Möglichkeiten zur Reform der Rente - zum Beispiel müsse man darüber reden, wer alles und wie viel in die Rentenkasse einzahle. Bis Mitte der Legislaturperiode solle eine Kommission Vorschläge für eine Reform machen. Entweder habe man die Kraft, eine echte Reform zu schaffen, oder es kämen diejenigen, die mit Kettensägen den Sozialstaat zerstören wollten, warnte Klingbeil.

Der SPD-Chef stellte zudem heraus, dass mit den Unionsparteien auch das Festhalten an der sogenannten Rente mit 63 vereinbart worden sei. Wer 45 Jahre hart gearbeitet habe, könne auch in Zukunft abschlagsfrei in Rente gehen.

