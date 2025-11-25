Bundesfinanzminister Klingbeil warnt die Wirtschaft vor einer Annäherung an die AfD. (Fabian Sommer/dpa)

Beim Arbeitgebertag in Berlin sagte er, die Partei schade dem Land. Der SPD-Chef betonte, die demokratische Mitte müsse Lösungen für Deutschland finden. Dafür mache man nichts mit den Rechtsextremen.

Kürzlich hatte der Verband der Familienunternehmer angekündigt, sich für Gespräche mit der AfD zu öffnen. Präsidentin Ostermann sagte, die Partei müsse inhaltlich gestellt werden.

Die Entscheidung stieß auch bei Politikern anderer Parteien und Wirtschaftsverbänden auf Kritik. Die AfD-Vorsitzende Weidel erklärte dagegen, es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass Wirtschaft und Mittelstand das Gespräch mit Vertretern der Opposition suchten - erst recht, wenn es sich um die nach Umfragen stärkste politische Kraft im Land handele.

