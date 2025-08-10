Abwehrkampf der Ukraine

"Haben hohen Preis bezahlt": Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew (picture alliance / Photoshot)

Im fast dreieinhalb Jahren andauernden Angriffskrieg Russlands hätten seine Landsleute einen hohen Preis bezahlt, sagte Klitschko der "Bild"-Zeitung. Viele Städte seien zerstört, ebenso die Leben zahlreicher Soldaten und Bürger. Zudem sei ein großer Teil der Ukraine von Russland okkupiert. Zugleich plädierte Klitschko für eine diplomatische Lösung. Angesprochen auf Moskaus Forderungen nach Gebiets-Abtretungungen sagte er, letztlich müsse Präsident Selenskyj diese Frage beantworten und schwierige Entscheidungen treffen.

Zuletzt hatte US-Präsident Trump von einem möglichen, nicht näher erläutenten Gebiets-Tausch zwischen beiden Ländern gesprochen. Selenskyj lehnte es daraufhin erneut ab, ukrainische Gebiete an Russland abzutreten.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.