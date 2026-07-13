Russischer Angriffskrieg

Das teilte die sogenannte Koalition der Willigen bei einem Treffen in Paris mit. Diese besteht aus den westlichen Unterstützerländern der Ukraine. Ziel sei es, eine gemeinsame Abwehrfähigkeit aufzubauen, hieß es in der Mitteilung. Die Koalition will dazu auf die Erfahrungen Kiews zurückgreifen.
Zuvor waren bei einem russischen Angriff auf einen Frachter in der ukrainischen Region Odessa drei Besatzungsmitglieder getötet worden. Am Morgen war bereits der ukrainische Hafen Tschornomorsk durch russische Luftangriffe stark beschädigt worden.
Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.