Koalitionspolitiker machen Sparvorschläge für die Gesundheitsreform. (picture alliance / SZ Photo / Wolfgang Filser)

Der Vize-Vorsitzende der Unionsfraktion, Stegemann, sprach sich in der "Bild"-Zeitung für eine stärkere Selbstbeteiligung der Versicherten aus. Eine "Vollkasko-Mentalität" stehe im Widerspruch zur Wertschätzung medizinischer Leistungen. Deshalb dürfe es keine Denkverbote bei Praxisgebühr oder höheren Zuzahlungen geben, sagte der CDU-Politiker. Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Pantazis, sieht Sparpotenzial bei einer Reform des Rettungs- und Notfalldienstes. Der CSU-Gesundheitsexperte Pilsinger will die Gesundheitsvorsorge stärken, um chronische Erkrankungen zu vermeiden, deren Behandlung hohe Kosten verursachen.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.