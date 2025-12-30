Gesundheitsreform
Koalitionspolitiker machen Sparvorschläge

Angesichts der Finanzprobleme der gesetzlichen Krankenkassen haben Politiker von Union und SPD Einsparvorschläge für eine umfassende Gesundheitsreform gemacht.

    Koalitionspolitiker machen Sparvorschläge für die Gesundheitsreform. (picture alliance / SZ Photo / Wolfgang Filser)
    Der Vize-Vorsitzende der Unionsfraktion, Stegemann, sprach sich in der "Bild"-Zeitung für eine stärkere Selbstbeteiligung der Versicherten aus. Eine "Vollkasko-Mentalität" stehe im Widerspruch zur Wertschätzung medizinischer Leistungen. Deshalb dürfe es keine Denkverbote bei Praxisgebühr oder höheren Zuzahlungen geben, sagte der CDU-Politiker. Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Pantazis, sieht Sparpotenzial bei einer Reform des Rettungs- und Notfalldienstes. Der CSU-Gesundheitsexperte Pilsinger will die Gesundheitsvorsorge stärken, um chronische Erkrankungen zu vermeiden, deren Behandlung hohe Kosten verursachen.
