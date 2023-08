Kommentar zum Amazonasgipfel

Es fehlt der Wille zur Rettung des Regenwalds

Der Amazonasgipfel in Brasilien habe eine historische Chance vertan, meint Michael Stang. Absichtsbekundungen zum Schutz des Regenwalds reichten nicht mehr: Ohne ein gesundes Ökosystem am Amazonas würden alle Klimaziele in unerreichbare Ferne rücken.

Ein Kommentar von Michael Stang | 12.08.2023