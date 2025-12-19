EU-Gipfel in Brüssel
Kompromiss für weitere Ukraine-Finanzierung erzielt - eingefrorene Russland-Gelder nun doch zunächst außen vor

Beim EU-Gipfeltreffen in Brüssel ist eine Einigung über weitere Finanzhilfen für die Ukraine erzielt worden. Das teilte Ratspräsident Costa nach Beratungen bis tief in die Nacht mit. Demnach erhält Kiew von der Europäischen Union in den kommenden beiden Jahren zinslose Kredite in Höhe von 90 Milliarden Euro.

    Eine große Gruppe Politikerinnen und Politiker versammelt sich in einem Sitzungssaal an einem großen, runden Tisch.
    Die 27-Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel in Brüssel (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)
    Abgesichert werden sollen die Darlehen über den EU-Haushalt. Damit werden die in Europa eingefrorenen russischen Zentralbankgelder nicht zur Finanzierung herangezogen. Stattdessen lautet die Kompromiss-Formel nun, dass diese Mittel weiter eingefroren bleiben und später für den Fall angetastet werden können, dass Russland der Ukraine für die erlittenen Kriegsschäden keine Entschädigung leistet.
    Gegen deren Verwendung hatte es wegen rechtlicher und finanzieller Bedenken Widerstände vor allem in Belgien gegeben, wo der Großteil des Vermögens lagert.
