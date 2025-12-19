EU-Gipfel in Brüssel

Kompromiss für weitere Ukraine-Finanzierung erzielt - eingefrorene Russland-Gelder nun doch zunächst außen vor

Beim EU-Gipfeltreffen in Brüssel ist eine Einigung über weitere Finanzhilfen für die Ukraine erzielt worden. Das teilte Ratspräsident Costa nach Beratungen bis tief in die Nacht mit. Demnach erhält Kiew von der Europäischen Union in den kommenden beiden Jahren zinslose Kredite in Höhe von 90 Milliarden Euro.