Digitale Sucht

Braucht Deutschland ein Handyverbot an Schulen?

Mehrere Länder in der EU haben bereits ein Handyverbot an Schulen durchgesetzt. Bundesbildungsministerin Prien (CDU) sagt: Endlich nimmt auch hier die Diskussion an Fahrt auf. Aber kann man das Problem mit einem Verbot in den Griff bekommen?