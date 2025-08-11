Sie ermögliche personalisierte Impfstoffe gegen jede Art des unkontrollierten Zellwachstums, sagte der Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums im Deutschlandfunk. Wenn alles gut verlaufe und entsprechende Zulassungen und Genehmigungen erteilt würden, könne man davon ausgehen, dass in zwei bis drei Jahren Krebserkrankungen mit der mRNA-Technologie in Kombination mit anderen Therapien behandelt werden könnten. Zunächst erwartet der Mediziner einen Einsatz beim sogenannten schwarzen Hautkrebs.
Während Deutschland bei der Forschung an mRNA-Impfstoffen führend ist, hatte die US-Regierung jüngst die staatlichen Mittel dafür komplett gestrichen. Die Weltgesundheitsorganisation sprach von einem schweren Rückschlag mit negativen Folgen für die Wissenschaft. mRNA-Impfstoffe seien eine bedeutsame Technologie, schnell anpassbar und daher besonders nützlich für die Behandlung einer Vielzahl von Erkrankungen, hieß es.
Diese Nachricht wurde am 11.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.