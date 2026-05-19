China
Kreml-Chef Putin zu Besuch in Peking eingetroffen

Der russische Staatschef Putin ist zu einem zweitägigen Besuch in China eingetroffen.

    Wladimir Putin und Xi Jinping stehen vor der russischen und der chinesischen Flagge und schütteln sich die Hände.
    Russlands Präsident Wladimir Putin und sein chinesischer Amtskollege Xi (Archivfoto) (AFP / Kirill Kudryavtsev)
    Nach Angaben des Kremls soll es bei seinen Gesprächen auf Einladung von Staats- und Parteichef Xi Jinping um einen Ausbau der strategischen Partnerschaft gehen. Im Vordergrund sollen wirtschaftliche Fragen stehen. Themen dürften aber auch der Iran-Krieg und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein.
    China pflegt enge wirtschaftliche Beziehungen zu Russland und ist nach wie vor ein wichtiger Abnehmer von Öl und Gas.
    Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.