Nach Angaben des Kremls soll es bei seinen Gesprächen auf Einladung von Staats- und Parteichef Xi Jinping um einen Ausbau der strategischen Partnerschaft gehen. Im Vordergrund sollen wirtschaftliche Fragen stehen. Themen dürften aber auch der Iran-Krieg und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein.
China pflegt enge wirtschaftliche Beziehungen zu Russland und ist nach wie vor ein wichtiger Abnehmer von Öl und Gas.
Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.