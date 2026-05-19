Russlands Präsident Putin bei seiner Ankunft in Peking. (IMAGO / SNA / IMAGO / Vladimir Smirnov)

Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtete von der Landung Putins in Peking. Nach Angaben des Kremls soll es bei seinen Gesprächen auf Einladung des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi morgen um einen Ausbau der strategischen Partnerschaft gehen. Im Vordergrund sollen wirtschaftliche Fragen stehen. Themen dürften aber auch der Iran-Krieg und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein.

China pflegt enge wirtschaftliche Beziehungen zu Russland und ist nach wie vor ein wichtiger Abnehmer von Öl und Gas.

Vor wenigen Tagen war auch US-Präsident Trump mit Xi in Peking zusammengekommen.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.