Russlands Präsident Wladimir Putin (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mikhail Metzel)

Dies würde die deutsch-russischen Beziehungen "komplett ruinieren", sagte Putin bei einem Gespräch mit Vertretern ausländischer Medien in Sankt Petersburg. Gleichzeitig hätte eine derartige Lieferung keinerlei Auswirkungen auf Moskaus Offensive gegen Kiew. Zudem erklärte Putin seine Bereitschaft für ein Gespräch mit Bundeskanzler Merz. Wenn der deutsche Regierungschef anrufen und reden wolle, dann sei er offen für diesen Kontakt, erklärte Putin. Russland sehe Deutschland aber nicht als neutral an. Berlin stehe auf der Seite der Ukraine, liefere Panzer an das Land und sei so auch an den Kampfhandlungen beteiligt. Von daher könne man Deutschland nicht als Vermittler sehen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.