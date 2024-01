EKD-Missbrauchsstudie

Kritik am Vorgehen der evangelischen Kirche - Aufarbeitung und Konsequenzen gefordert

Nach der Vorstellung der Studie zu sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche gibt es Kritik am Vorgehen der Kirche und Forderungen nach Konsequenzen. Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Claus, sagte, es sei deutlich geworden, dass es in der evangelischen Kirche mehr noch als in der katholischen Kirche an Strukturen mangele, um die sexuelle Gewalt aufzuarbeiten.