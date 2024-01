Bisher wurde sexueller Missbrauch vor allem in der katholischen Kirche thematisiert. Nun geht eine Studie das Thema in der evangelischen Kirche an. Die Untersuchung soll ein umfassendes Bild zeichnen. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Bisher wurde vor allem sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche thematisiert. Nun haben Forscher eine erste übergreifende Studie zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und der Diakonie erstellt.

Die von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Auftrag gegebene Untersuchung zeigt: Das Ausmaß an sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche ist größer als angenommen. Gleichzeitig liefern die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auch Erkenntnisse über Risikofaktoren für sexualisierte Gewalt in allen Bereichen der evangelischen Kirche und beleuchten strukturelle Probleme in Bezug auf die Aufarbeitung.

An der Studie des Forschungsverbunds ForuM sind unter Leitung der Hochschule Hannover fünf weitere Institute und Universitäten beteiligt.

Laut der Studie sind zwischen 1946 und 2020 geschätzt 9.355 Kinder und Jugendliche in evangelischer Kirche und Diakonie sexuell missbraucht worden. Die Studie geht von knapp 3.500 Beschuldigten aus, davon gut ein Drittel Pfarrer oder Vikare.

Bei den Zahlen handelt es sich um Hochrechnungen. Denn die offiziell gemeldeten Zahlen von 1.259 Beschuldigten (davon 511 Geistliche) und etwa 2.200 Betroffene bilden in keiner Weise das gesamte Missbrauchsgeschehen ab, erklärten die Wissenschaftler mit dem Hinweis auf die vielen nicht zur Verfügung stehenden Akten. Daher hätten sie auf Basis umfangreicher Daten aus einer einzigen Landeskirche sowie auf Erfahrungswerte anderer Untersuchungen eine Hochrechnung vorgenommen.

Rund 65 Prozent der Opfer waren demnach männlich und rund 35 weiblich. Bei den Beschuldigten handele es sich fast nur um Männer (99,6 Prozent). Rund drei Viertel von ihnen seien bei der Erst-Tat verheiratet gewesen.

Die Studie soll eigentlich ein umfassendes Bild über das Thema sexueller Missbrauch in der evangelischen Kirche geben – und zwar über den Zeitraum von 1946 bis 2020. Doch dieser Anspruch kann die Untersuchung nur bis zu einem gewissen Grad erfüllen. Denn für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler war es schwer, die notwendigen Daten rechtzeitig zu erhalten. Nicht alle Landeskirchen lieferten das Notwendige.

Einblick erhielten die Forschenden vor allem in Disziplinarakten – also die Akten, die arbeitsrechtliche Verstöße verzeichnen – aber kaum in Personalakten. Doch gerade die Personalakten hätten einen Überblick über das tatsächliche Ausmaß der Missbrauchsfälle liefern können. So zeige die Studie womöglich nur die Spitze des Eisbergs. Auch ein Sprecher der Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) räumte ein, dass die Bereitstellung von Daten „eine besondere Herausforderung und schwieriger als ursprünglich angenommen“ gewesen sei.

Ausgewertet wurden rund 4.300 Disziplinarakten, 780 Personalakten und rund 1.320 weitere Unterlagen. Zum Vergleich: Bei der MHG-Studie der katholischen Deutschen Bischofskonferenz 2018 wurden rund 38.000 Personalakten durchgesehen.

An der Studie arbeiteten Betroffene von sexueller Gewalt in besonderem Maß mit. Sie teilten Wissen über Täterstrategien und Vertuschungspraktiken. Trotzdem bilde die Untersuchung „niemals die Wirklichkeit ab“, sagt die Betroffenensprecherin Nancy Janz. Sie geht davon aus, dass viele Fälle im „Dunkelfeld liegen“. Janz fordert angemessene Entschädigungssummen. Diese seien noch niedriger als in der katholischen Kirche. Auch müssten die Betroffenen besser unterstützt werden, damit sie nicht alleine um Aufarbeitung kämpften.

Die Studie zeige außerdem, dass der Föderalismus der evangelischen Kirche „ein Grundpfeiler für sexualisierte Gewalt“ sei, sagte Detlev Zander, der Betroffenenvertreter im Beteiligungsforum der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist. Die föderale Struktur verhindere Aufarbeitung. Zander forderte eine übergeordnete Stelle: „Es kann nicht sein, dass jede Landeskirche machen kann, was sie möchte.“ Auch Katharina Kracht, die dem früheren Betroffenenbeirat der EKD angehörte und Mitglied im Beirat der Studie war, kritisierte, die EKD sei „eigentlich ein zahnloser Tiger“.

lkn