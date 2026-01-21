Freihandel

Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments haben für eine Überprüfung des Mercosur-Abkommens durch den Europäischen Gerichtshof gestimmt. (picture alliance/dpa/Philipp von Ditfurth)

Bundeskanzler Merz bezeichnete das Votum als bedauerlich. Er forderte, das Freihandelsabkommen trotzdem vorläufig anzuwenden. Die Bundesregierung sei von dessen Rechtmäßigkeit überzeugt, betonte CDU-Vorsitzende. Ähnlich äußerte sich CSU-Chef Söder. Die Entscheidung sei ein schlechtes Signal für die Wirtschaft und schwäche Europa. Eine Prüfung durch den EuGH dauere Jahre.

Die Bundesvorsitzende der Grünen, Brantner, sprach sich im Gegensatz zu den Europaabgeordneten ihrer Partei für das Mercosur-Abkommen aus. Dieses sei auch mit Blick auf den Umweltschutz besser als sein Ruf.

Das EU-Parlament hatte gestern mit einer knappen Mehrheit dafür gestimmt, vom Europäischen Gerichtshof ein juristisches Gutachten einzuholen. Es soll klären, ob das Handelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten mit EU-Recht vereinbar ist.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.