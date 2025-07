Zollkonflikt

Kritik in der EU an "unausgewogener" Einigung mit den USA

Nach Einschätzung von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sorgt die Einigung im Zollstreit mit den USA für "Sicherheit in unsicheren Zeiten". Doch so positiv sehen es nicht alle in Europa. Wir haben einige Reaktionen zusammengestellt.