Die Bewerber für die FDP-Spitze haben sich vorgestellt: Henning Höne (l.) und Wolfgang Kubicki (dpa / Christoph Soeder)

Um den Parteivorsitz kandidieren der bisherige stellvertretende FDP-Chef Kubicki und der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende Höne. Kubicki sagte in Berlin, die FDP müsse in den Meinungsumfragen schnell wieder die Fünf-Prozent-Hürde erreichen. Sonst werde die Partei nicht mehr wahr- oder ernstgenommen. Er warb mit seiner politischen Erfahrung. Der zweite Kandidat um den Vorsitz, Höne, sieht die Partei in einer Vertrauenskrise. Daher brauche es neue Köpfe, betonte er.

Im Bundestag ist die FDP derzeit nicht vertreten. Zuletzt war sie auch aus den Landtagen von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ausgeschieden. Die gesamte Führung um den bisherigen Parteichef Dürr war daraufhin zurückgetreten.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.