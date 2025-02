FDP-Kurzparteitag

Delegierte warten auf den Beginn des außerordentlichen FDP-Bundesparteitags in Potsdam. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Zudem kritisierte Kubicki die Steuerbelastung in Deutschland. Diese sei exorbitant hoch. Die Leistungen, die der Staat dafür anbiete, seien zu gering. Kubicki sprach sich zudem für eine strengere Asylpolitik aus. Die gesellschaftliche Stabilität sei in Gefahr. Kubicki warb außerdem für ein Regierungsbündnis von Union und FDP nach der Wahl. Eine solche Koalition müsse ein Bollwerk gegen eine erneute Regierungsbeteiligung der Grünen sein, so Kubicki. Anschließend ist eine Rede von Parteichef Lindner geplant. Das Schlusswort spricht der designierte Generalsekretär Buschmann.

Umfragen sehen FDP bei rund vier Prozent

Der Wunschpartner CDU/CSU geht derzeit auf Distanz zur FDP. Unions-Kanzlerkandidat Merz hatte Stimmen für die FDP als "verlorene Stimmen" bezeichnet. Nach dem Aus der Ampel-Koalition sehen Umfragen die FDP bei vier Prozent. Damit würde die Partei an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern und nicht in den Bundestag einziehen.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.