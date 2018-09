Kulturdialog in der Ostukraine Don Giovanni in Sewerodonezk

Sewerodonezk liegt in unmittelbarer Nähe der Kriegsfront. In dieser ostukrainischen Kleinstadt hat man mit einem internationalen Opernprojekt versucht, die Grenzen der Konfliktparteien zu überwinden. Das Interesse an Mozarts Don Giovanni war zwar groß, aber auch die Widerstände - nicht nur vonseiten der Behörden.

Von Gesine Dornblüth

