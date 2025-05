Gemeinsame Erklärung

In einer Plenarsitzung des Landtags hatte die AfD unter anderem beantragt, historische Orte von vermeintlich nationaler Größe zu einer "Straße des deutschen Reiches" zu verbinden. Die Förderung von Gedenkstättenfahrten soll hingegen entfallen. Die AfD-Landtagsfraktion will die Werbekampagne von Sachsen-Anhalt mit dem Slogan "moderndenken" durch das Motto "deutschdenken" ersetzen und einen sogenannten einführen . Mit der Kampagne solle ein grundsätzlich bejahender und unbelasteter Umgang mit der deutschen Geschichte etabliert werden, heißt es in dem Antrag. Nach Ansicht der Stiftungen erinnert der Slogan "deutschdenken" auffällig an die Reichenberger Rede Adolf Hitlers aus dem Jahr 1938 vor Angehörigen der Hitlerjugend