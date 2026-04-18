Nach iranischer Freigabe

In der Straße von Hormus sind weiter kaum Tanker und Frachtschiffe unterwegs. (IMAGO / ZUMA Press Wire / Modis Team / Nasa Gsfc)

Zunächst hieß es, mehrere Frachter und Tanker hätten sich auf den Weg gemacht, die Meerenge zu passieren. Internetportale zeigen aber, dass die Schiffe größtenteils wieder kehrt machten. Die Gründe dafür sind nicht bekannt. Der Iran drohte mit einer Wiederaufnahme der Blockade, falls die USA die iranischen Häfen nicht freigeben. Außerdem wurden in Staatsmedien Zweifel an der Legitimität der Freigabe der Straße von Hormus geäußert. Diese hatte Außenminister Araghtschi öffentlich kommuniziert.

US-Präsident Trump erklärte, man werde die Blockade der iranischen Häfen bis zum Abschluss eines Abkommens mit Teheran aufrechterhalten. Er äußerte sich zuversichtlich, dass zeitnah eine Einigung erzielt werden könnte. Details nannte Trump nicht. Nach iranischen Angaben könnten Delegationen Washingtons und Teherans am Montag erneut in Pakistan verhandeln.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.